Escola se mobiliza para participar do Desafio de Redação

Nilton Valentim



17/09/2021 | 05:27



Um mutirão de produção de textos marcou o encerramento da fase de inscrições do 15º Desafio de Redação. Os alunos da EE (Escola Estadual) Professor Edgard Alves da Cunha, de São Caetano, aproveitaram os computadores instalados no caminhão de apoio ao concurso literário, que estacionou no pátio do colégio, e enviaram 107 textos sobre o tema A Ciência Como Luz na Escuridão. O melhor trabalho elaborado por estudantes do 3º ano do ensino médio ganhará uma bolsa de estudos na USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

Nos sete últimos dias caminhão cedido pela Mercedes-Benz do Brasil percorreu as sete cidades do Grande ABC para incentivar os estudantes a participarem. Durante o período, foram atendidos 571 jovens da região.

“Foi encantador esse recebimento (do caminhão), pois as crianças se mobilizaram. Para a escola é um momento gratificante. Teve aluno que me perguntou se pode ter isso na escola. Respondi que pode isso e muito mais”, afirmou a vice-diretora da EE Professor Edgard Alves da Cunha, Cleide Cristina da Silva.

Quando a escola de São Caetano foi indicada como um dos pontos de parada do caminhão, professores e alunos iniciaram trabalho em conjunto. Em sala de aula, eles discutiram o tema proposto no concurso, desenvolveram seus textos e salvaram em pen drives. Ontem, usaram os equipamentos do veículo para fazer o cadastro e depois enviar as composições. Assim, todos os interessados puderam participar. “Essa parceria abrilhantou o projeto. Fez eles (alunos) se motivarem”, afirmou Cleide.

Assim como nas demais cidades, a responsável pela escola enalteceu o uso do veículo como apoio. “Aguça a criatividade. Até porque os alunos não têm essa visão de grandiosidade. Isso amplia as possibilidades, o vocabulário e até a compreensão de que não é a nota que importa, mas sim a participação”, destacou.

Promovido pelo Diário e pela USCS, o Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).