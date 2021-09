Hospital Brasil receberá mais 250 leitos até 2024

Daniel Tossato



17/09/2021 | 05:24



Durante a inauguração do Jardim da Vida, espaço na Praça Ives Ota, no bairro Paraíso, em Santo André, que recebeu o plantio de 3.000 mudas em homenagem ao número de pessoas que o Hospital Brasil recuperou na pandemia, a Rede D’Or São Luiz, administradora do centro médico, anunciou a expansão com a abertura de mais 250 leitos no equipamento de saúde, que passará a contar com 600 vagas de internação.

A nova ala será construída em terreno ao lado do Hospital Brasil. De acordo com a Rede D’Or, o projeto está em andamento, com obras iniciadas e a expectativa é que os novos leitos estejam à disposição a partir de 2024. O Diário apurou que o investimento da empresa de saúde atinge R$ 100 milhões. O evento de ontem contou com a presença do fundador da Rede D’Or, Jorge Moll.

Conforme o diretor regional para o Grande ABC da Rede D’Or, Maurício Uhle, a intenção é aumentar a capacidade de leitos do Hospital Brasil, abrindo a possibilidade realizar mais atendimentos no equipamento visando a qualidade de atendimento. “Nós temos plano de expansão que vai até 2024 e que visa elevar o número de leitos do Hospital Brasil para 600. Com isso podemos complementar os investimentos na área de alta complexidade na cidade de Santo André”, declarou o diretor.

Na região, a Rede D’Or São Luiz administra sete hospitais. Além do Hospital Brasil, em Santo André, há centros médicos em São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires. O Hospital e Maternidade Ribeirão Pires, por exemplo, foi adquirido em 2016, passou por intervenção recente e recebeu novos leitos assim como novo centro cirúrgico. O valor do investimento no equipamento, entretanto, não foi divulgado.

No evento de ontem o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), exaltou a parceria que existe entre a municipalidade e o Hospital Brasil, principalmente durante a batalha contra a pandemia com troca de informações entre as equipes de saúde. O chefe do Executivo declarou que vê em Moll um exemplo a ser seguido. “A Rede D’Or São Luiz virou referência em todo o País”, declarou o tucano.

Inaugurado em 1970, o Hospital Brasil passou a fazer parte da Rede D’Or São Luiz em 2010 e conta com 350 leitos, além de 110 UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).



JARDIM DA VIDA

O Hospital Brasil, em parceria com a Prefeitura de Santo André, entregou, ontem, a revitalização da Praça Ives Ota. O local recebeu espaço em homenagem aos andreenses que venceram a batalha contra a Covid-19 dentro do equipamento de saúde. A praça recebeu mais de 3.000 mudas de lantana. Além disso, o espaço foi contemplado com canaletas de águas pluviais, calçamento, iluminação pública moderna e contou com investimento feito pela Prefeitura de R$ 400 mil, aproximadamente.

“Fiquei 60 dias internado. Destes, 20 foram entubados. Achei que ia morrer, mas estou aqui para plantar uma das mudas da árvore que representa meu renascimento”, declarou o autônomo João Luiz de Souza, 58 anos, um dos andreenses que venceu a batalha contra o coronavírus dentro do Hospital Brasil. Além de Souza, outros munícipes que conseguiram superar a doença também estavam presentes no evento.

A praça ainda ganhou a obra de arte Espaço Cósmico, produzida em aço inox pelo renomado artista plástico japonês Yutaka Toyota.