A riqueza cultural da cidade. Terços pelo caminho. Cobertura fotográfica. Para ver a santinha na Matriz

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/09/2021 | 05:44



A Festa da Padroeira é um patrimônio cultural da cidade de São Bernardo. Nela podemos perceber a importância da fé na vida das comunidades, desde os seus fundamentos.

O traslado da imagem histórica de Nossa Senhora da Boa Viagem para a paróquia acolhedora é o marco inicial das celebrações. Durante a semana que antecede a festa, a comunidade da Matriz vive mais intensamente a sua espiritualidade. Para isto, conta-se com uma programação especial para cada dia, com pregações, reza do terço e orações próprias, objetivando preparar o espírito para um verdadeiro encontro com Deus, juntos com Maria.

Parabéns São Bernardo! Muito mais que a sua indústria, o seu comércio e os seus prédios, a sua verdadeira riqueza é a sua gente.

Edmar Souza



Em 2018, durante o trajeto, algo me tocou. E fiz uma promessa: de no próximo ano distribuir 1.000 tercinhos feitos por mim. Veio a pandemia no ano passado. No lugar da procissão, teve a carreata e, por isso, não consegui entregar os tercinhos. Espero que neste ano de 2021 eu consiga cumprir minha promessa.

Dirce Rossim

Registro em fotografias a festa desde 2010. São tantas recordações boas, de tantos fiéis: muitos marcando presença até hoje e de outros que, infelizmente, já nos deixaram. Esta festa não pode ser esquecida. Sua história é incrível e sua evolução, maravilhosa. Carla Mesto Lago Belardo

Quando meu pai dizia: “Vamos ver a santinha na Matriz”, eu ficava muito feliz, pois sabia que era a Nossa Senhora da Boa Viagem que vinha na Procissão dos Carroceiros, com seus cavaleiros, charretes, bicicletas, carroças enfeitadas, fogos e muita gente na calçada saudando os romeiros.

Hoje continuo participando desta grande festa em honra à nossa padroeira, e com uma alegria diferente: a de ter ao meu lado filho e mulher. Que Nossa Senhora da Boa Viagem rogue sempre por nós. Marcos Antônio Lopez Picon