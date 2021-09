Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



16/09/2021 | 15:25



A morte de uma jovem de 16 anos, moradora de São Bernardo, teria sido o motivo pelo qual o Ministério da Saúde recomendou a suspensão da imunização de pessoas de 12 a 17 anos contra a Covid. Nesta quinta-feira, a pasta federal publicou nota informativa recomendando a vacinação apenas em adolescentes com deficiência permanente, com comorbidades ou privados de liberdade. Na nota divulgada, o Ministério da Saúde não cita o caso da jovem de São Bernardo. Em ofício, o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) pediu posicionamento da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sobre a decisão e cita um “possível efeito adverso grave à vacina da Pfizer em adolescente do Estado de São Paulo”, mas sem dar outras explicações.

A Prefeitura de São Bernardo informou, por meio de nota, que “compete ao município a aplicação da vacina. Informa que, após ter conhecimento do falecimento da adolescente de 16 anos, ocorrido no Hospital e Maternidade Vida''''''''''''''''s, situado na cidade de São Paulo, realizou, prontamente, a notificação do caso à Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo para as devidas investigações”. O município ressaltou que “não há, até o momento, qualquer comprovação que relacione a vacinação da adolescente com sua morte”.



Também por meio de nota, o Estado disse que investiga o fato. "Até o momento, não há comprovação de relação da vacina ao óbito de jovem de São Bernardo. O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo está investigando o caso devido à relação temporal com a aplicação da vacina. Qualquer afirmação ainda é precoce e temerária", informou o governo estadual, que descartou relação do caso com a decisão tomada hoje pelo Ministério da Saúde sobre a suspensão da imunização de adolescentes.

Mesmo com a notificação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de São Bernardo assegurou que vai manter a vacinação entre jovens de 12 a 17 anos com o imunizante da Pfizer. Até hoje o município já protegeu 46.672 adolescentes (12 a 17 anos), 77,7% do público desta faixa etária, que é de de aproximadamente 60 mil pessoas.



O Diário pediu esclarecimentos sobre o caso ao Ministério da Saúde, mas até o momento não obteve resposta.