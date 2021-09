Artilheiro, Régis é a principal novidade do Guarani para clássico com a Ponte

16/09/2021 | 15:22



O técnico Daniel Paulista confirmou nesta quinta-feira que o meia Régis, artilheiro do Guarani na temporada, será titular no Dérbi 201 contra a Ponte Preta nesta sexta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Régis vai para o jogo após se recuperar de uma lesão de grau 2 na panturrilha esquerda. Dono de oito gols, três a menos do que Léo Gamalho, do Coritiba, e Edu, do Brusque, o meia do Guarani deve pegar a vaga de Andrigo. Os dois até poderiam jogar lado a lado, mas Daniel Paulista deve manter a espinha dorsal do time. Na lateral direita, o treinador ganha a opção de Samuel Santos, mas o garoto Mateus Ludke segue entre os titulares.

A entrada de Régis deve ser a única mudança do treinador para o clássico, em comparação à rodada passada. A formação provável do Guarani tem: Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Lucão do Break e Júlio César.

"Dérbi, a gente sabe que é um jogo atípico e o que importa é a vitória. Então a gente vai buscar os três pontos independentemente de jogar bem ou não. Claro que a gente vai buscar jogar bem, fazer o nosso jogo, mas a gente vai para vencer de qualquer forma que for possível. Se não for jogando bem, vai ser na raça, vai ser na vontade. É o que não pode faltar", disse o atacante Bruno Sávio, vice-artilheiro do Guarani com sete gols.

Antes do Dérbi 201, o Guarani acumula 68 vitórias contra 66 da Ponte Preta, além de 65 empates. Existe também um resultado desconhecido. O Guarani vem de vitória sobre o CSA por 1 a 0 e, sem perder há três partidas, soma 37 pontos.