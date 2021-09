SpaceX, de Elon Musk, rompe nova barreira no turismo espacial

Redação

A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, rompeu uma nova barreira no turismo espacial ao enviar, pela primeira vez, quatro civis para um voo orbital. O foguete Falcon decolou ontem (15 de setembro) de Cabo Canaveral, na Flórida, para uma viagem de três dias com quatro tripulantes, nenhum deles astronauta profissional.

Batizada de Inspiration4, a missão posiciona a SpaceX, à frente na corrida espacial em relação à Blue Origin, de Jeff Bezos, e à Virgin Galactic, de Richard Branson. Isso porque o voo da empresa de Elon Musk atingiu 585 km de altitude orbital, enquanto as recentes missões das concorrentes chegaram a 86 km (Virgin Galactic) e 107 km (Blue Origin).

Para se ter uma ideia do feito, a Estação Espacial Internacional (ISS) está posicionada a 408 km de altitude. Com isso, a Inspiration4 será o voo com humanos mais distante realizado na história depois da missão Apollo, que levou o homem à Lua.

Elon Musk não embarca no voo da SpaceX

Ao contrário de Bezos e Branson, que participaram dos voos espaciais realizados por suas empresas, Elon Musk não embarcou na missão da SpaceX. O bilionário comemorou bastante o feito, como pode ser visto em transmissões nas redes sociais. “A porta está aberta agora, e isso é realmente incrível”, declarou o empresário durante um discurso antes do lançamento do foguete Falcon.

A tripulação a bordo da cápsula Dragon, da SpaceX, que dará um giro na Terra a cada 90 minutos durante a missão, é composta por Jared Isaacman, comandante, CEO de uma empresa de pagamentos e um dos financiadores do voo, Harley Arceneaux, assistente médica, Chris Sembroski, que serviu na força aérea americana e trabalha na indústria espacial, e Sian Proctor, piloto especializada em alimentação para astronautas em longas viagens.