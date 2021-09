Ingram Micro Brasil é a nova distribuidora da Razer no País

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/09/2021



Nesta quarta-feira (15), a Ingram Micro Brasil anunciou que é a nova distribuidora da Razer no País. A parceria engloba a linha completa de periféricos da marca gamer, o que inclui headsets, mouses, teclados e mouse pads, entre outros equipamentos de alta performance para jogos.

“A Razer é uma marca reconhecida mundialmente entre os jogadores e agrega valor ao catálogo da Ingram Micro Brasil. O acordo vai contribuir bastante com a expansão do nosso portfólio, não somente em relação aos esforços com o público de consoles, mas também nos mercados de jogos para PC e streaming”, explica Ricardo Rodrigues, diretor de Commercial, Consumer, Mobility e ITAD da Ingram Micro Brasil. “Além disso, vamos abastecer as revendas de todo o País com opções que muitos parceiros ainda não têm acesso”, completa.

A nova distribuidora da Razer trabalhará com produtos populares. Entre eles, estão o mouse gamer Deathadder V2 PRO, o headset Blackshark V2 PRO e o teclado Razer Blackwidow V3 PRO. “O mercado de periféricos está em pleno crescimento e ainda há bastante a se desenvolver no Brasil. A Ingram Micro tem uma força no mundo inteiro, é uma empresa respeitável e que tem uma estratégia que nos agrada muito. Além disso, conta com um time que realmente veste a camisa do parceiro e quer bater recordes junto com a gente”, conclui Vitor Martins, diretor da Razer na América Latina.