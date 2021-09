Elton John sofre queda e adia turnê para fazer cirurgia: Sinto dores e desconforto

16/09/2021 | 14:11



Hold me closer, tiny dancer... Ao que parece, os fãs de Elton John terão que esperar mais um pouquinho para ver o artista ao vivo! Nesta quinta-feira, dia 16, o músico anunciou no Twitter que sofreu uma grave queda durante as férias de verão e lesionou o quadril e, por isso, vai precisar adiar a turnê que faria pela Europa e Reino Unido para 2023. Eita!

No comunicado, Elton diz que caiu desajeitadamente numa superfície dura, e prossegue:

Desde então, sinto dores e desconforto consideráveis no quadril. Apesar da fisioterapia intensiva e do tratamento especializado, a dor continuou a piorar e está causando dificuldades crescentes de movimentação. Fui aconselhado a fazer uma operação o mais rápido possível para me colocar de volta em plena forma e ter certeza de que não haverá complicações a longo prazo. Estarei realizando um programa de fisioterapia intensiva que garantirá uma recuperação total e um retorno a mobilidade total sem dor.

Esperamos que ele fique bem logo!