Luisa Mell posta reflexão após sofrer violência médica: Perdoar não é deixar de punir

16/09/2021 | 14:11



Luisa Mell decidiu compartilhar com os fãs uma reflexão na última quarta-feira, dia 15, quando os judeus celebram o Yom Kipur, conhecido como dia do perdão. Na data, aqueles que seguem a religião judaica realizam um jejum de 25 horas de duração e buscam perdoar a si mesmos e a todos os que estão à sua volta. A ativista da causa animal, no entanto, relembrou seu caso de violência médica e admitiu que não sabia como poderia realizar a prática.

A loira começou sua reflexão falando sobre a dificuldade em perdoar aos outros e a si mesma em relação a uma agressão que teria sofrido no ano de 2021. Sem saber como lidar ou reverter a situação, ela entrega que ainda sofre com o episódio:

Sempre tive facilidade em perdoar. Até esqueço o que me fizeram. Achava uma qualidade. Mas este ano não. Como perdoar se a dor ainda é viva? Tive o ano mais triste da minha vida. Ainda estou lutando para sobreviver ao horror que me fizeram. Como vou conseguir perdoar se ainda dói tanto? Se ainda choro quando me olho? Destruíram meu amor próprio porque eles achavam que eu podia ficar melhor. Faz nove meses que vou a médicos tentando achar uma solução. Como vou conseguir perdoar?

A situação a qual Luisa se referiu seria uma lipoaspiração que teria sofrido contra a vontade na região nas axilas no final de 2020. Na época, ela compareceu a uma clínica estética para realizar um procedimento não-invasivo, e acabou sendo submetida à cirurgia a mando do esposo, segundo informações do colunista Leo Dias.

Ao longo do texto, no entanto, ela revela que encontrou uma saída para seu dilema ao atender o caso de uma cadela que foi vítima de maus tratos e teve suas quatro patas amputadas sem necessidade, história relatada por ela anteriormente em seu Instagram:

Eu achava que não ia conseguir. Até que ontem, um anjo me ensinou. Mesmo vítima de uma das maiores atrocidades que eu já presenciei, ela estava ali cheia de amor para todos. Mesmo toda maldade do mundo não foi capaz de tirar sua bondade e alegria de viver. Também por isso amo tanto os cachorros. Certamente são anjos que estão aqui para nos ensinar e acompanhar. E foi no seu olhar que eu entendi: perdoar não é deixar de punir, nem de cobrar alguém. Aliás, não é sobre o outro. É sobre nós mesmos.

Tomara que Luisa consiga se recuperar o mais breve possível, não é mesmo?