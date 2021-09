Simone, da dupla com Simaria, sobre emagrecimento: Nem amarrar o cadarço do tênis eu conseguia

16/09/2021 | 14:11



Simone, da dupla com Simaria, utilizou o Instagram na última quarta-feira, dia 15, para contar sobre o seu processo de emagrecimento - a sertaneja ainda contou que o sobrepeso impactou na realização das tarefas do dia-a-dia.

- Nem amarrar o cadarço do tênis eu estava conseguindo mais. Não é legal isso. Fora os exames que a gente faz antes de começar um tratamento para emagrecer, disse a cantora.

Simone também contou que não existiu cobranças externas para que ela mudasse a sua aparência:

- Não existe cobrança nenhuma do marido, de fã, de publicidade, de show, de nada. Está tudo bem para as pessoas com quem trabalho a forma que eu sou e o peso que eu estava, mas para mim era uma questão de saúde. Por isso que eu resolvi cuidar de mim, explicou a artista.