Felipe Neto diz que era uma criança viada e é criticado nas redes sociais: Sem noção

16/09/2021 | 14:10



Felipe Neto fez um tweet que gerou polêmica na manhã desta quinta-feira, dia 16. Na rede social, o youtuber divulgou uma foto de quando ainda era criança, e na legenda, afirmou que era uma criança viada.

Eu era a criança viada mais viada que já existiu, escreveu.

A declaração, no entanto, repercutiu de forma negativa nas redes sociais. Muitos internautas argumentaram que Felipe, sendo um homem heterossexual, nunca sofreu os preconceitos de crianças homossexuais; algumas, inclusive, chegam a ser mortas por sua orientação sexual.

Meu Deus, o milagre da criança viada que virou magicamente hétero quando cresceu., ironizou um internauta.

Felipe Neto, se você entendesse o peso de ser uma criança viada, jamais faria um tweet assim sendo homem cis hétero., rebateu outro.

O cúmulo é ver um cara cis hétero com o alcance do Felipe Neto se chamar de criança viada para ganhar like em Twitter enquanto um monte de criança é literalmente REPRIMIDA e sofre com opressão desde cedo por conta de trejeitos e sexualidade. Sem noção demais, mona., apontou um terceiro.

Após uma enxurrada de críticas, Felipe apagou o tweet. Ele compartilhou o mesmo clique no Instagram, mas com uma legenda diferente.

