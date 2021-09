Grazi Massafera comenta publicação de tia de Caio Castro e deixa fãs esperançosos

16/09/2021 | 14:10



Será que o comeback está vindo? Grazi Massafera e Caio Castro terminaram o namoro de dois anos em agosto deste ano, no entanto, os fãs parecem não perder as esperanças de que este casal ainda vai voltar. Recentemente, a atriz comentou em uma publicação da tia do ator sobre quebra de confiança e deixou os seguidores animados.

Confiança é um tecido delicado que não aceita remendos, dizia o post de Deia Castro, que também é madrinha de Caio.

Absoluta verdade, comentou Grazi.

E claro, isso bastou para que os fãs torcessem pela volta dos pombinhos.

Caio Castro te ama, ele não faria nada para te magoar, disparou um.

Vamos valorizar a humildade de quem errou, remendou e aprendeu . A vida ensina, melhora e transforma. Isso também é uma pura verdade, Grazi. Se sentir amor ardendo no peito, se permita a uma nova oportunidade. Torço por vocês, escreveu outro.

Rezo todos os dias para que a Grazi e o Caio voltarem. Eles são tão lindos juntos, afirmou mais um.

E aí, o que vocês acham?