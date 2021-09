Lira prevê discussão de CBS em outubro e posição rápida de passaporte tributário

16/09/2021 | 13:34



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quinta-feira, 16, que fará em outubro a discussão da proposta que prevê a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), enviada pelo governo à Câmara em junho do ano passado. Além disso, o deputado afirmou que a Casa já discute há cerca de dois meses o chamado "passaporte tributário", e que deverá haver uma "posição rápida" em relação ao tema.

"O faseamento facilitou que essa discussão fosse aberta. Já estamos aqui na Câmara discutindo já há uns dois meses e deveremos ter uma posição rápida com relação ao passaporte tributário Refis. O Senado está discutindo a questão do Imposto de Renda e vamos trazer para discussão no mês de outubro a CBS", disse o presidente da Câmara em live promovida pela Necton Investimentos.

Lira comentou também que obteve uma "boa sinalização" do relator da proposta que tramita no Senado em torno dos impostos sobre consumo de bens e serviços, senador Roberto Rocha (PSDB-MA).

"Tive sinalização boa do Roberto Rocha sobre reforma que trata dos serviços, consumos. Esperamos que também ande no Senado e que a gente possa fazer essa discussão serenamente", afirmou Lira.