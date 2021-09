Antigo affair? Internautas resgatam foto de Solange Gomes e Tiago Piquilo juntos

16/09/2021 | 13:10



Solange Gomes e Tiago Piquilo não tiveram qualquer interação em A Fazenda 13, onde estão confinados, por enquanto. Mas nas redes sociais os internautas fizeram questão de relembrar que eles já tiveram muita intimidade!

Na última quarta-feira, dia 15, o Twitter resgatou uma foto em que os dois aparecem abraçadinhos, no que parece ser os bastidores de algum show de Hugo & Tiago. No clique, o cantor até aparece dando um beijo na bochecha da modelo, expondo toda a intimidade entre eles.

As recentes declarações do perfil de Solange nas redes sociais só confirmaram a tese dos internautas de que eles teriam vivido um affair:

Vocês tão sabendo que tem ex-contatinho da Sol no reality junto com ela? Mantendo a pose a bonita! Quem vocês acham que é? Até agora não vi eles trocarem um oi, queria eu ser assim, disse o perfil.

Em resposta, o perfil de Tiago respondeu:

Buscou do fundo do baú!

Pra completar, Solange ainda deu seu palpite sobre a cirurgia peniana realizada pelo sertanejo. Em bate-papo com Valentina no confinamento, as duas concordaram ao dizerem que ele não precisava ter feito o procedimento.