Ana Maria Braga fica no vácuo durante final do Jogo de Panelas

16/09/2021 | 13:10



Ana Maria Braga nesta quinta-feira, dia 16, comandou a final do reality culinário Jogo de Panelas, que aconteceu em seu programa matinal, Mais Você, e ficou no vácuo ao fazer o sorteio de bolinhas que dariam mais pontos para um dos cinco concorrentes.

A apresentadora recebeu e conversou com os participantes, Bia, Emerson Comendador, Ed, Gustavo e Kátia, que estavam ao vivo via transmissão da internet, mas quando a loira foi sortear as tais bolinhas, ninguém respondia:

- Deixa eu ver a colher de vocês. Ah, não está mais? Quem tirou azul? Quem tirou azul? Azul? Quem tirou azul? Alô? Vou ter que voltar o VT para quem tirou azul? Alô? A cor sorteada caiu do link. Quem foi que tirou azul? Foi o Emerson!

Após o momento constrangedor, a produção do Mais Você interferiu e revelou quem havia tirado a cor azul, o Emerson. Que climão, não é mesmo?