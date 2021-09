Filha de Sabrina Sato joga chupetas no lixo, diz que não é mais bebê e Giovanna Lancellotti se encanta: Que personalidade

16/09/2021 | 13:10



Sabrina Sato encantou os seguidores ao compartilhar um momento fofo com a filha, Zoe! No Instagram, a apresentadora publicou um vídeo da pequena jogando suas chupetas no lixo na última quarta-feira, dia 15. Na legenda da publicação, Sabrina escreveu:

Zoe está dando tchau para as chupetas? Na segunda, Zoines acordou decidida a jogar as chupetas no lixo. Ela levantou bem cedinho e disse: Mamãe, eu vou jogar minhas chupetas no lixo, porque não sou mais bebê, eu sou criança. Mas vocês acham que Zoines aguentou essa decisão tomada? Ou será que se arrependeu? Alô mamães e papais, existe hora certa de largar a chupeta? Melhor largar de uma vez ou aos poucos?

Diversos famosos comentaram no vídeo da apresentadora, como você pode conferir abaixo:

Cara, sério, que personalidade, escreveu a atriz Giovanna Lancellotti.

Não dou conta, afirmou a cantora Paula Fernandes.

E quem aguenta isso???!!! Kkkkkk. Que delícia!, comentou Gloria Maria.