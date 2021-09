Na Serra Gaúcha, Itália e força das mulheres se encontram em Antônio Prado

Redação

Do Rota de Férias



16/09/2021 | 12:57



As vizinhas Gramado e Canela são bem mais famosas, mas Antônio Prado, na Serra Gaúcha, também conquista o viajante ao mesclar influências italianas com um toque de feminilidade. Não à toa, boa parte da infraestrutura turística local, que inclui pousadas, hotéis e restaurantes, é comandada por mulheres.

Cenário do longa brasileiro “O Quatrilho”, que concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e também da série “Desalma”, da Globoplay, Antônio Prado reúne mesmo algumas paisagens de cinema. Áreas verdes, morros, mirantes, estradas, grutas, cavernas, plantações de uvas, pitaias, figos da índia e pêssegos dão um toque rural de Toscana à região.

A marca da Itália também pode ser vista em uma simples caminhada pela cidade. Afinal, não raramente, quem explora suas ruas escuta moradores conversando em Talian, dialeto que mistura português e italiano.

Onde fica Antônio Prado

Antônio Prado se localiza na Serra Gaúcha, entre Vacaria e Caxias do Sul. O acesso à cidade se dá pela rodovia RS-122. São 55 km de Caxias do Sul, 180 km de Porto Alegre e 27 km de Nova Roma do Sul.

O que fazer em Antônio Prado

Apenas no centro histórico de Antônio Prado existem 48 construções tombadas. Nos arredores, por sua vez, há dezenas de cachoeiras, corredeiras e vales verdejantes. Confira o que fazer por lá:

Centro Histórico

O centro histórico de Antônio Prado abriga 48 imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A praça central conta com uma bela igreja e é cercada por casarões de madeira, nos quais funcionam cafés, bristrôs, bares e lojinhas.

Uma vez na região, coloque no roteiro visitas a:

Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus (1897)

Casa da Neni (1910)

Sede da Prefeitura (1900)

Casa Grezzana (1915)

Casa Paim (1920)

Sociedade Pradense de Mútuo Socorro (1912)

Antigo Hotel dos Viajantes (1900)

Casa e Farmácia Palombini (1930)

Escadarias da Fé

Duas escadarias ligam a parte baixa da cidade à alta. Na subida, avistam-se 25 capitéis que demonstram a devoção religiosa local.

Gruta Natural

A Gruta Natural se localiza na parte alta da cidade, em meio a uma exuberante área verde, e acolhe a imagem de Nossa Senhora de Lourdes desde a década de 1930. No local, há um campanário de madeira e pequenas trilhas em meio à mata.

Mirantes da Cascata da Usina

Existem duas grandes cachoeiras em Antônio Prado, ambas localizadas na estrada Júlio de Castilhos (RS-448), a cerca de 6 km do centro da cidade. As Cascatas da Usina se encontram distantes uma da outra por 300 metros, contam com mirantes e formam um belo cenário sucedidas por um pequeno cânion.

Linha 21 de Abril

O Linha 21 de Abril, distrito de Antônio Prado, era uma extensão do centro da cidade até os anos 1980, quando a estrada que o cortava funcionava como principal saída em direção a Caxias do Sul.

Hoje, quem vai até lá encontra antigos casarões, o Moinho Francescatto e a Ferraria do Marsílio. Vale a pena visitá-los para fazer uma viagem ao passado.

Siga a cobertura de nossos repórteres no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories repletos de informações.

Ferraria

Fundada por Ângelo Marsílio, por volta de 1900, a ferraria de Antônio Prado teve continuidade nas mãos de seus filhos e netos, que mantiveram as atividades de fabricação e consertos de ferragens para os serviços na colônia até 1989. Atualmente, realizam apenas atividades de demonstração aos visitantes.

Pórtico e Ponte dos Suspiros

Construído em pedra e madeira, o belo Pórtico de Antônio Prado retrata a hospitalidade da cidade. Pertinho dele está a Ponte Valdomiro Bocchese, inaugurada em 2 de junho de 1968. Com 55 metros de altura e 300 metros de extensão, ela liga o município a Flores da Cunha e Caxias do Sul.

Serviço

Quando ir a Antônio Prado

Antônio Prado pode ser visitada em qualquer época do ano, mas o período mais indicado é entre o fim de janeiro e o início de março, época da colheita da uva. No inverno, as baixas temperaturas podem incomodar um pouco.

Onde ficar em Antônio Prado

A cidade é pequena, mas conta com algumas boas opções de hospedagem, como o Hotel Pradense e a Pousada Colonial de Rossi.

Onde comer em Antônio Prado

Vale a pena provar a comida típica do sul e especialidades italianas nos restaurantes Clube União, Nostra Cantina e Bistrô Casa Olivo, alguns dos melhores de Antônio Prado.