3 hotéis no México e nos EUA para os fãs de tequila

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



16/09/2021 | 12:57



Nem todos os fãs de tequila sabem, mas há alguns hotéis pelo mundo que não só contam com bons rótulos da bebida em seus bares como oferecem uma programação criativa dedicada ao destilado do agave. A maioria deles, como não poderia deixar de ser, fica no México, mas há também opções nos EUA.

Hotéis para os fãs de tequila

Confira uma lista com três hotéis com atrações dedicadas aos fãs de tequila

Four Seasons Resort Punta Mita, no México

Situado em um privilegiado trecho litorâneo banhado pelo Oceano Pacífico no México. o Four Seasons Resort Punta Mita oferece uma experiência de alto luxo para os fãs de tequila.

Clique neste link para comprar chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias na Viaje Conectado para ganhar até 10% de desconto e acessar a internet do mundo inteiro.

Tudo começa com um voo de helicóptero até a destilaria da famosa Jose Cuervo, em Tequila, México – a única região onde cresce o agave azul, matéria-prima da bebida. A partir daí, um sommelier especializado conduz o hóspede por um tour que revela detalhes do processo de produção.

Depois, há uma visita à cava para degustar, diretamente do barril onde é envelhecida, a reserva mais exclusiva da bebida. Um almoço preparado pelo chef do Four Seasons é servido em seguida, embalado por música típica da região.

—

Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya, no México

A famosa Riviera Maya, no México, banhada pelas águas azuis que deram fama à vizinha Cancún, serve de palco para o Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya. O local inclui o chamado diploma de “Bacharel em Espíritos” como parte de sua programação de experiências culinárias e culturais.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Na prática, o programa inclui diversos módulos práticos que podem ser vivenciados pelos fãs de tequila ao longo do ano. Até setembro de 2021, por exemplo, está rolando um programa dedicado ao México Central, que inclui degustações de rótulos como a desejada Tequila Clase Azul.

Fora isso, o resort oferece refeições preparadas em colaboração com chefs convidados, como o chocolatier Luis Robledo, e tratamentos de spa que usam óleos especiais.

—

Plaza Hotel Pioneer Park, nos EUA

Com mais de 800 garrafas de tequila, mezcal e licores menos conhecidos, o Ambar Restaurante é um dos principais destaques do Plaza Hotel Pioneer Park, situado em El Paso, no Texas (EUA). Um dos rótulos mais especiais é o Lalique Patron Série 2, que custa US $ 1.750.

Como um dos grandes fãs de tequila, o gerente do hotel se transformou em um sommelier certificado que deu vida a uma coleção exclusiva de bebidas alcoólicas à base de agave. A lista tem como destaque a raicilla, feita de duas variedades de agave torrado e com sabor mais doce ou frutado do que o do mezcal.