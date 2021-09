5 curiosidades sobre a região da Floresta Amazônica

Redação

Do Rota de Férias



16/09/2021 | 12:57



Queridinha dos estrangeiros e pouco explorada por brasileiros, a Floresta Amazônica é o destino ideal para quem quer viajar em contato com a natureza e longe de aglomerações. O bioma esconde em seus domínios uma série de curiosidades incríveis que só reforçam a importância deste precioso ecossistema para o meio ambiente como um todo.

O hotel Cristalino Lodge, ecolodge situado no município de Alta Floresta (MT), no sul da Floresta Amazônica, listou algumas curiosidades surpreendentes sobre a região. Confira!

Curiosidades sobre a Floresta Amazônica

1. Tamanho que impressiona

Cerca que de 60% de todo o território brasileiro é ocupado pelo bioma Amazônico, que se faz presente também em nove estados diferentes: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. São cerca de 6,9 milhões de km², que compreendem, além do Brasil, outros oito países, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela.

2. Biodiversidade variada

A Amazônia abriga a maior e mais diversificada biodiversidade do mundo, com incontáveis espécies de animais e plantas que sequer puderam ser estudados ainda. Segundo estimativas, acredita-se que cerca de 20% de toda a fauna do planeta viva na Amazônia. Destaque para algumas espécies endêmicas, como o imponente Gavião-Real, também conhecido como Harpia, o macaco-aranha-de-cara-branca, e a suçuarana, que vez ou outra, podem ser avistados em locais como a Reserva Cristalino Lodge.

3. Um nação no top 10

Se a Amazônia fosse um país independente, ela seria o 6º maior do mundo em extensão territorial. Um terço de todas as árvores do planeta estão na região.

4. Muita água

Além de abrigar a maior bacia hidrográfica do mundo, com mais de 7 milhões de km², a Amazônia é lar do segundo maior rio do planeta, o Rio Amazonas, atrás apenas do Rio Nilo, no Egito. São incríveis 6.400 quilômetros de extensão e mais de 1.100 afluentes.

5. De olho na preservação

Nos últimos 50 anos, cerca de 17% de todo o bioma amazônico foi devastado por ações diretas ou indiretas do homem. São mais de 729.781,76 km² de áreas afetadas, incontáveis árvores ceifadas e espécies prejudicadas. Os números reforçam a necessidade de preservar e respeitar a natureza, além de fomentar o turismo sustentável.

