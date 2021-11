Chile reabre fronteiras terrestres e elimina quarentena para quem tomar 3a dose da vacina – confira as regras

Redação

O Chile voltou a receber oficialmente brasileiros totalmente vacinados e outros estrangeiros em 1º de outubro, desde que o acesso ao país se desse pelos aeroportos de Santiago, Iquique e Antofagasta – além de Punta Arenas, que ingressou à lista algum tempo mais tarde. A partir de 1º de dezembro, porém, o Chile reabre fronteiras de forma ainda mais flexível.

Além dos quatro aeroportos habilitados inicialmente, as fronteiras terrestres também estarão abertas a estrangeiros não residentes, incluindo a entrada por Chacalluta, na região de Arica e Parinacota, Colchane, em Tarapacá, e Pino Hachado, na La Araucanía.

Já em 1º de janeiro, também será liberada e entrada por Los Libertadores (Valparaíso), Cardenal Samoré (Los Lagos) e Río don Guillermo (Magallanes).

Quarentena liberada para quem tomar a 3a dose da vacina

Segundo a subsecretária de Saúde Pública do Chile, Paula Daza, poderão entrar no país por meio das fronteiras todos os estrangeiros residentes e não residentes que apresentarem esquema vacinal completo, além de crianças menores de seis anos sem vacinação.

A quarentena obrigatória de cinco dias que foi exigida inicialmente a turistas estrangeiros para entrar no Chile não é mais requisitada. Em seu lugar, todas as pessoas a partir de dois anos de idade que chegarem ao Chile, independentemente da nacionalidade, devem fazer um exame PCR de covid-19 e aguardar o resultado negativo no endereço informado, aí sim em quarentena, mas não necessariamente de cinco dias. Quem tomar a dose extra de reforço da vacina, porém, estará isento desse procedimento e poderá circular pelo país assim que desembarcr.

Chile reabre fronteiras

O Chile reabre fronteiras a partir de 1º de dezembro para quem cumprir as seguintes regras:

Preencher digitalmente, até 72 horas antes da viagem, o formulário “Declaração para Viajantes” disponível aqui. O formulário inclui informações de contato, histórico de saúde e viagem.

disponível aqui. O formulário inclui informações de contato, histórico de saúde e viagem. Apresentar um seguro de viagem que cubra quaisquer despesas médicas causadas pela covid-19. A cobertura mínima para benefícios de saúde deve ser de US$ 30 mil.

que cubra quaisquer despesas médicas causadas pela covid-19. A cobertura mínima para benefícios de saúde deve ser de US$ 30 mil. Apresentar teste PCR negativo para covid-19, realizado com pelo menos 72 horas de antecedência à viagem.

para covid-19, realizado com pelo menos 72 horas de antecedência à viagem. Apresentar comprovante de vacinação completa . Todos os imunizantes aprovados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) são aceitos, o que inclui Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac e Janssen (Johnson & Johnson).

. Todos os imunizantes aprovados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) são aceitos, o que inclui Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac e Janssen (Johnson & Johnson). Obter o Passe de Mobilidade , que será entregue pelo Ministério da Saúde do Chile. Este documento pode ser solicitado aqui.

, que será entregue pelo Ministério da Saúde do Chile. Este documento pode ser solicitado aqui. Os viajantes que apresentarem o Passe de Mobilidade, mas que ainda não forem vacinados com a dose extra da vacina de covid-19, precisarão realizar o teste de PCR na entrada do país , assim como cumprir com o isolamento até que o resultado do exame seja divulgado. O valor do teste é de responsabilidade do próprio passageiro.

, assim como cumprir com o isolamento até que o resultado do exame seja divulgado. O valor do teste é de responsabilidade do próprio passageiro. Os estrangeiros não residentes que apresentarem a dose extra de reforço da vacina de covid-19 aplicada nos últimos seis meses de antecedência à viagem serão isentos do exame de PCR realizado na chegada ao Chile , bem como do período de isolamento previamente estabelecido. O reforço deve constar no Passe de Mobilidade.

, bem como do período de isolamento previamente estabelecido. O reforço deve constar no Passe de Mobilidade. As pessoas que não tiverem suas vacinas validadas , independentemente da nacionalidade, além do teste PCR realizado na entrada do país, deverão realizar quarentena obrigatória de cinco dias , mesmo que o resultado do exame for negativo.

, independentemente da nacionalidade, além do teste PCR realizado na entrada do país, deverão realizar , mesmo que o resultado do exame for negativo. Menores de 6 anos de idade que viajam com famílias que apresentem esquema de vacinação completo e validado, com ou sem doses de reforço, deverão cumprir isolamento até que o resultado do exame PCR realizado na entrada do Chile seja divulgado.

Sobre vôos de conexão, os passageiros que entrarem no Chile a partir de 1° de dezembro por via aérea com o objetivo de pegar um voo de conexão não precisarão esperar pelo resultado negativo do exame de PCR no aeroporto. Nesse caso, o viajante poderá aguardar no endereço informado na declaração, que pode ser o de u mhotel.

Com a notícia de que o Chile reabre as fronteiras para brasileiros, quem for viajar para lá encontra outras informações no site oficial de turismo do país.

Obs: reportagem atualizada em 16 de novembro de 2021

DICAS PARA VIAJAR AO CHILE

Documentos

O Brasil tem um acordo com a maioria dos países da América do Sul, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru e Bolívia, que dispensa a apresentação de passaporte e visto. Basta portar a carteira de identidade original para entrar nesses destinos, desde que o documento esteja em bom estado de conservação, tenha foto recente e menos de dez anos de expedição.

Vale ressaltar que apenas a carteira de identidade e o passaporte são aceitos para acesso o Chile. Outros documentos, como CNH, carteira profissional e de trabalho, não são válidos.

