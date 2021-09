Chile reabre fronteiras para brasileiros em 1º de outubro; confira as regras

Redação

Do Rota de Férias



16/09/2021 | 12:57



O Chile reabre fronteiras oficialmente para brasileiros e todos os outros estrangeiros vacinados em 1º de outubro. Para entrar no país, será preciso cumprir quarentena e atender diversos requisitos, como apresentar prova de vacinação. Todos os imunizantes aprovados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) serão aceitas, o que inclui Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac e Janssen (Johnson & Johnson).

Seguro viagem Chile – Acesse o Seguros Promo, consulte os melhores prelos e use o cupom ROTADEFERIAS5 para ganhar 5% de desconto.

Apenas os aeroportos de Santiago, Iquique e Antofagasta estarão liberados a partir de 1º de outubro.

Chile reabre fronteiras

Inicialmente, o Chile reabre fronteiras para o viajante que cumprir os seguintes requisitos:

Preencher digitalmente, até 72 horas antes da viagem, o formulário “Declaração para Viajantes” disponível aqui. O formulário inclui informações de contato, histórico de saúde e viagem.

disponível aqui. O formulário inclui informações de contato, histórico de saúde e viagem. Apresentar um seguro de viagem que cubra quaisquer despesas médicas causadas pela covid-19. A cobertura mínima para benefícios de saúde deve ser de US$ 30 mil.

que cubra quaisquer despesas médicas causadas pela covid-19. A cobertura mínima para benefícios de saúde deve ser de US$ 30 mil. Apresentar exame de PCR negativo para covid-19, realizado com pelo menos 72 horas de antecedência à viagem.

para covid-19, realizado com pelo menos 72 horas de antecedência à viagem. Apresentar comprovante de vacinação completa que permita a obtenção do Passe de Mobilidade que será entregue pelo Ministério da Saúde do Chile. Este documento pode ser solicitado aqui.

que permita a obtenção do Passe de Mobilidade que será entregue pelo Ministério da Saúde do Chile. Este documento pode ser solicitado aqui. Realizar uma quarentena obrigatória de cinco dias no endereço declarado pelo viajante, em um hotel ou residência, que deverá ser informado em seu formulário de entrada.

no endereço declarado pelo viajante, em um hotel ou residência, que deverá ser informado em seu formulário de entrada. Cumprir o processo de rastreamento, que consiste no envio de um autorrelato diário sobre o estado de saúde, localização e possíveis testes via e-mail durante 14 dias.

Com a notícia de que o Chile reabre as fronteiras para brasileiros, quem for viajar para lá encontra outras informações no site oficial de turismo do país.

DICAS PARA VIAJAR PELA AMÉRICA DO SUL

Documentos

O Brasil tem um acordo com a maioria dos países da América do Sul, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru e Bolívia, que dispensa a apresentação de passaporte e visto. Basta portar a carteira de identidade original para entrar nesses destinos, desde que o documento esteja em bom estado de conservação, tenha foto recente e menos de dez anos de expedição.

Vale ressaltar que apenas a carteira de identidade e o passaporte são aceitos para acesso aos países da América do Sul. Outros documentos, como CNH, carteira profissional e de trabalho, não são válidos.

Ao se preparar para uma viagem pela América do Sul, vale a pena também consultar ferramentas confiáveis que permitem comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade. Basta clicar nos links para conferir tudo isso nos parceiros do Rota de Férias.

Tão importante quanto saber a documentação e planejar tudo antes de sair de casa é contar com um seguro viagem. Assim, você evita contratempos e prejuízo financeiro. Outra boa dica é comprar um chip de viagem internacional para ter acesso à internet em qualquer lugar que você esteja, sobretudo com anúncios como o de que o Chile reabre fronteiras.