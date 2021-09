Brasileiros têm saudade até dos perrengues de viagem

Redação

16/09/2021



Os brasileiros estão com saudade até dos perrengues de viagem, de acordo com pesquisa realizada pelo ferramenta de reserva de hotéis e casas de aluguel Booking.com. A lista inclui experimentar um prato novo e se decepcionar (24%), ficar enrolando no aeroporto até o horário do voo (21%) e sentir a areia quente demais enquanto caminha descalço na praia (19%).

O levantamento foi realizado com um grupo de 28.042 pessoas que pretendem viajar nos próximos 12 meses. As respostas foram coletadas em 28 países, inclusive o Brasil.

Perrengues de viagem clássicos

Entre os brasileiros entrevistados, 20% disseram que sentem falta das refeições servidas no avião, muitas vezes tidas como pouco saborosas. Outros 17% alegaram que adorariam acordar de madrugada para pegar um voo que parte cedinho, só para ter o prazer de viajar novamente.

O desafio de se comunicar com moradores locais é outro entre os perrengues de viagem que 18% das pessoas alegam sentir falta. Há até quem diz sentir saudade de ficar queimado de sol ou com areia acumulada na roupa ou na bolsa depois de ir embora da praia (17%).

A lista de perrengues de viagem é grande, mas não tanta quanto a saudade de experiências positivas. De acordo com a pesquisa do Booking, há viajantes que não veem a hora de vestir um look de férias (22%) e, principalmente, curtir uma viagem romântica (16%).

