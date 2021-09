Após cirurgia, Patrícia Poeta revela fisioterapia para evitar risco de trombose

16/09/2021 | 12:11



Patrícia Poeta segue se recuperando de uma cirurgia de emergência que precisou fazer para a retiradas das amígdalas. No Instagram, na última quarta-feira, dia 15, a apresentadora publicou uma foto enquanto realizava uma sessão de fisioterapia e explicou como tem sido sua recuperação.

Queridos, no processo de recuperação aqui. Fazendo fisioterapia pra não correr o risco de trombose e melhorar a capacidade pulmonar, depois da cirurgia. Curativo no rosto pra exercitar?abrir a boca. Alimentação com orientação médica, por conta dos pontos. E por aí vai?, começou ela.

Determinada, ela afirmou que segue focada em se reabilitar para voltar à rotina normal, mas frisou que é preciso tempo e paciência para que esteja 100%:

O que posso garantir é que sigo focada nessa recuperação pra ficar 100% logo ( esse logo quando meu corpo aceitar, claro). A propósito, cuidando da mente também. Exercitando o combo: paciência e resiliência, mais do que nunca. Tudo no tempo que tem que ser?