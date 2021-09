iOS 15 chega em 20 de setembro; veja se seu iPhone será atualizado

Bianca Bellucci

Do 33Giga



16/09/2021 | 11:18



Na última terça-feira (14), a Apple anunciou a chegada de sua nova linha de celulares. São eles: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. No mesmo evento, foi revelada também que a atualização do sistema operacional, o iOS 15, será liberada na próxima segunda-feira (20) para todos usuários.

O iOS 15 já tinha sido apresentado anteriormente no evento WWDC 2021 (Apple Worldwide Developers Conference), que ocorreu em junho deste ano. À época, o sistema foi apenas disponibilizado para desenvolvedores, que poderiam explorá-lo em primeira mão para criar ou repensar aplicativos.

Celulares compatíveis com iOS 15

O novo sistema operacional da Apple poderá ser instalado em qualquer smartphone compatível com iOS 13. Tal versão começou a ser distribuída no iPhone 6S, lançado em 2015. A seguir, veja a lista completa:

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE (primeira geração)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (segunda geração)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Principais novidades

O iOS 15 foi repensado para trazer mais privacidade e recursos avançados aos usuários. Uma das principais novidades é o controle de notificações. Agora, é possível personalizá-las de acordo com a sua rotina. Isso significa que dá para pedir que determinados avisos não sejam exibidos enquanto se está dirigindo, no trabalho ou em horário de descanso.

É válido destacar que a novidade também usa a geolocalização do proprietário de iPhone para sugerir mudanças. Ao chegar na academia, por exemplo, o sistema pode recomendar que apenas notificações relacionadas às atividades físicas permanecem ligadas.

A câmera do iPhone, por sua vez, receberá um recurso que detecta textos em fotos, permitindo que a pessoa selecione e copie o que está escrito. Para entregar essa facilidade, a função conta com ajuda de inteligência artificial. A novidade detectará diferentes idiomas.

Por fim, é importante falar sobre os avanços de privacidade do iOS 15. Um aplicativo batizado de Privacy Report apresentará um relatório do que os programas instalados no iPhone acessaram nos últimos sete dias. A ideia é que o proprietário tenha controle sobre as informações que estejam sendo compartilhadas e possa impedir o acesso caso não concorde com algo.

A Apple também começará a pedir o consentimento do usuário para habilitar o recurso “Anúncios Personalizados”. Até então, era padrão mostrar propagandas na App Store que condizem com seus interesses. Agora, isso poderá ser controlado e até mesmo impedido.

Para saber mais sobre essas e outras novidades do iOS 15, vale a pena visitar a página do sistema operacional no site da Apple.