Polícia Militar prende indivíduo por tráfico de drogas em Diadema

Yasmin Assagra



16/09/2021 | 10:58



Durante patrulhamento pelo bairro Vila Conceição, em Diadema, na última terça-feira (14), a equipe de policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) avistou um veículo, do modelo Ford/ Fiesta, na via pública ocupado por um casal e uma criança. Ao avistar a presença da equipe, o condutor tentou fugir pela contramão da via e em seguida, foram abordado. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Mas, na vistoria veicular, foi localizado um saco plástico preto com quatro quilos de cocaína, um quilo de maconha e 222 gramas de crack.

A ocorrência foi apresentada ao 3º Distrito Policial de Diadema, o qual registrou o Boletim de Ocorrência por Tráfico de Entorpecentes. O condutor permanece à disposição da Justiça, o veículo foi apreendido e a testemunha (esposa do rapaz) foi liberada.