Lil Nas X libera mais um vídeo promocional do álbum de estreia

16/09/2021 | 10:28



Lil Nas X liberou aos fãs mais um trecho do álbum de estreia. Montero estará disponível nas plataformas digitais a partir da sexta-feira, 17.

O disco terá 15 músicas no total, incluindo o hit Montero (Call Me By Your Name), Sun Goes Down e o último lançamento, Industry Baby.

Na publicação no Instagram na quarta, 15, Lil brincou com o trecho do vídeo de Montero que liberou.

"Passei horas preparando meu chá de bebê e ninguém apareceu", escreveu na legenda do clipe, ironizando a parte do clipe em que aparece 'grávido'.

No dia 13 de setembro, Lil Nas X recebeu o prêmio mais importante da 40ª edição do Video Music Awards da MTV (VMA) na categoria 'Vídeo do Ano', por Montero (Call Me by Your Name). "Obrigado à agenda gay, vamos agenda gay", declarou o jovem de 22 anos.