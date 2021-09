Em A Fazenda 13, Nego do Borel afasta possibilidade de romance com Dayane equanto a modelo curte pegação com Aline

16/09/2021 | 10:11



O programa A Fazenda 13 mal começou, mas já está mostrando a que veio! Na noite da última quarta-feira, dia 15, Gui Araújo levou a melhor na primeira Prova do Fazendeiro e conseguiu conquistar a liderança do reality show. Os internautas, inclusive, parecem ter ficado felizes com o resultado da dinâmica.

Gui, por sua vez, foi recebido com aplausos por parte dos demais integrantes e, apesar de garantir que não tem a intenção de estragar o jogo de ninguém, prometeu que vai dar trabalho. Será que tem fogo no feno pela frente?

Mas é claro que, além de ter ganho o chapéu, o primeiro fazendeiro da edição também deu o que falar - isso porque, ao arrumar a cama para se deitar, o ex-affair de Anitta encontrou uma calcinha no meio de seus cobertores! Diante disso, Rico Melquiades, que observava a cena, caiu na risada e acabou acordando Erika Schneider, que rapidamente se desculpou e pegou a peça íntima de volta. Acontece que Gui Araújo declarou que já sabia que a calcinha pertencia a colega por um motivo um tanto quanto peculiar:

- Eu percebi pelo cheiro!

Eita?!

Romance no ar

E parece que o primeiro romance da edição já está pintando! Depois que Dayane Mello e Aline Mineiro trocaram um selinho durante o primeiro dia de confinamento, as duas voltaram a repetir a dose em diversos outros momentos - e, inclusive, chegaram a se abraçar e a trocar carinhos mais sugestivos dentro da casa! A situação foi percebida por MC Gui, que fez questão de comentar:

- Meu Deus! Olha isso, gente!, anunciou o funkeiro;

- Pegação, né?, devolveu Dayane;

- Não, continua aí, pelo amor de Deus. Vocês querem me matar!, respondeu o cantor.

Vale lembrar que, em conversa com o podcast Talk Flow, Aline chegou a entregar que tem um relacionamento aberto com o namorado, Leo Lins, e declarou que não tem interesse em outros homens, mas que gosta de ficar com mulheres.

Climão com Erasmo Viana

Parece que o ex-marido de Gabriela Pugliesi não começou muito bem entre algumas participantes - isso porque Liziane Gutierrez e Fernanda Medrado ficaram incomodadas com uma pergunta do empresário durante um jogo de verdade ou desafio. Acontece que Erasmo perguntou à Liziane se ela se masturbaria pensando em alguém que está no confinamento - e a cantora tomou as dores da colega:

- O pau tinha quebrado ali. Eu estou falando de mim, tá. O pau tinha fechado ali, eu juro pra você. Aquilo seria o motivo que me deixaria louca. Se a pergunta fosse pra mim, meu amigo... Ia sair com um quente e dois fervendo. Eu juro. Só que eu não falei nada, porque não foi feita a pergunta pra mim.

Porque Bil Araújo deixou o No Limite?

Parece que Arcrebiano está aproveitando o novo confinamento para rever suas memórias e mágoas dentro dos realities da emissora concorrente. Depois de supostamente alfinetar Karon Conká ao falar sobre o BBB, Bil revelou que o motivo de sua saída do No Limite não foi esclarecida pela Globo:

- Eu peguei infecção de urina lá. Foi bem pesado.

O rapaz ainda conta que a produção do programa tentou tratar do problema no local, com antibióticos, mas que isso não foi o suficiente. Portanto, Arcrebiano teve que deixar o desafio para poder receber tratamento adequado - e conta ter ficado incomodado com o fato de isso não ter sido explicado para o público.

Nego do Borel não quer romance

Depois de ter uma carícia negada por Dayane Mello, Nego do Borel afirmou para Tiago Piquilo, da dupla sertaneja com Hugo, que não quer ter um romance dentro da casa por medo que isso prejudique sua corrida pelo prêmio de um milhão e meio de reais. Durante o papo, ex de Duda Reis ainda entregou que sente uma aproximação com a modelo:

- Eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso errar. Eu prefiro errar comigo, do que errar numa parada que não é para eu errar, envolvendo pessoas. A gente dorme junto e tudo mais, mas máximo respeito. Ela é gente boa, mas eu quero ela para ser amigo, colega, não que antes eu quisesse alguma coisa, mas a gente estava de brincadeirinha, está indo para um lado estranho. Vim aqui focado e tenho que observar o caminho.

Tiago, por sua vez, aconselhou o colega a não se fechar para a possibilidade.