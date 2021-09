Beach tennis ganha espaço exclusivo no Grande ABC

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



16/09/2021 | 09:34



Aumento no número de praticantes, eventos cada vez mais frequentes. Esta é a realidade do tênis de praia, esporte que vem crescendo a cada semana no Grande ABC. Em razão da procura, também tem aumentado a oferta de locais disponíveis para a prática do esporte e ontem, na Vila Pires, em Santo André, foi inaugurada a Arena 40 Graus Beach Tennis,

Segundo os proprietários, os amigos Pietro Sant’Anna e Reinaldo Lima – que são praticantes, se conheceram justamente praticando o esporte e já participaram de evento no Estado, Brasil e outros países – depois de três anos de estudos, projeto e trabalho, é o primeiro espaço exclusivo para a prática da modalidade, que virou febre na região. São 2.000 metros quadrados que contam com quatro quadras de areia (estão previstas ouras quatro cobertas e breve), além de salão de jogos, restaurante e mais.

São oferecidas aulas para adultos e crianças a partir dos 5 anos.