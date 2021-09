Taxas de juros recuam ante ajuste, mas sobem em relação ao fechamento

16/09/2021 | 09:34



Os juros futuros operam em leve baixa nesta quinta-feira, 16, em relação ao ajuste de quarta-feira, mas o viés é de alta ante o fechamento. A alta do dólar ante o real, a expectativa com o leilão de LTN, NTN-F e LFT do Tesouro (11 horas) e as preocupações com o cenário fiscal são fatores para uma pressão de alta. No âmbito fiscal, o mercado monitora o Congresso para ver se sai a votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que retira os precatórios do teto de gastos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

Também hoje ocorre a votação do parecer do relator da reforma administrativa (9h00).

Às 9h29, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 10,49%, de 10,55% no ajuste anterior e 10,48% no fechamento.

O DI para janeiro de 2023 marcava 8,94%, de 8,95% no ajuste e 8,87% no fechamento.

O vencimento para janeiro de 2022 exibia taxa máxima de 7,040%, de 7,051% no ajuste e 7,010% no fechamento de ontem.