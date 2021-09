Vivaldi: nova versão do navegador tem tradutor robusto e criador de QR Code integrado

Sérgio Vinícius

A Vivaldi colocou no ar, para download gratuito, a nova versão de seu navegador homônimo – no caso, o Vivaldi 4.2. Entre as novidades do browser, disponível para Windows, Mac, Linux e Android, estão um tradutor potente, um gerador de QR Code integrado e uma nova ferramenta de busca padrão.

O tradutor do Vivaldi 4.2 tem suporte a uma série de idiomas. Com um comando do mouse, o browser identifica o texto ou a URL que o usuário está visitando abre uma janela, oferecendo a possibilidade de alterar a língua. Abaixo, veja o recurso em ação.

O gerador de QR Code do Vivaldi 4.2 funciona de forma semelhante. Com um simples comando, o usuário da versão desktop consegue transforma a página que está visitando em uma imagem e enviá-la a quem desejar de forma fácil. Abaixo, o recurso em ação.

Por fim, a última novidade de destaque Vivaldi é o novo buscador padrão. Eles fecharam parceria com o Neeva, que promete resultados sem anúncios ou links de afiliados. Ao mesmo tempo, cobra por isso: U$ 4,95 mensais.

Você pode baixar o Vivaldi 4.2 no endereço https://vivaldi.com/pt-br/download. Ele também está disponível para Android e é encontrado no site UptoDown.