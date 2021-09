Streaming: Sesc.Digital é opção gratuita; Paramount+ dá desconto e sai por R$ 8

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



16/09/2021 | 07:18



Dois nomes bacanas do streaming anunciaram novidades. O Sesc.Digital inclui mais alguns títulos em seu programa Cinema em Casa. A Paramount+ revelou promoção até o fim do mês – reduzindo a mensalidade.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

No Sesc.Digital estreiam as obras “Dois Dias, Uma Noite” dos irmãos Dardenne; “O Orfanato” de Shahrbanoo Sadat; e “Deixa na Régua” de Emílio Domingos. Todo o conteúdo é gratuito e basta acessar ao site para assistir.

Além das novidades, o acervo conta com diversos outros títulos muito bacanas. Clássicos como O Encouraçado Potenkin e O Homem que Sabia Demais, além de Eduardo Coutinho, 7 de Outubro, estão lá.

Aliás, para quem gosta de conteúdo que fuja do circuito Netflix e assemelhados, vale ainda conhecer a Libreflix. O 33Giga já falou sobre ele na reportagem Conheça o Libreflix, a plataforma de vídeos aberta, gratuita e colaborativa e pode ser ótima opção ao lado do Sesc.Digital.

Paramount+

A promoção da Paramount+ vai até 30 de setembro. No plano anual, o serviço pode ser contratado com desconto de 50%. Com isso, passa de R$ 199,90 a R$ 99,90. Isso equivale a R$ 8,32 mensais.

Quem contratar o plano anual neste período poderá manter o mesmo valor promocional em toda renovação, desde que a assinatura não seja cancelada. As renovações anuais terão sempre o mesmo desconto de 50%.

Caso o usuário cancele, não terá mais acesso ao desconto. Para aqueles que já são assinantes do serviço, a promoção também estará em vigor para que possam passar para o plano anual. Os usuários podem acessar a promoção no site https://www.paramountplus.com ou por meio do aplicativo na App Store e Google Play.