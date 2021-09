Gui Araújo ganha primeira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 13. Saiba tudo o que rolou no reality!

16/09/2021 | 01:10



O clima ficou tenso em A Fazenda 13! No episódio que foi ao ar nesta quarta-feira, dia 15, rolou a primeira Prova do Fazendeiro que foi divida em duas etapas. A primeira etapa consistia em um jogo de mira, que os peões tinham a chance de tirar ou salvar algum dos colegas de confinamento - lembrando que os participantes da baia foram excluídos da dinâmica. Por sua vez, Gui Araújo, Mileide Mihaile, Erasmo Viana e Aline Mineiro levaram essa fase do desafio.

Os influenciadores ainda ganharam uma sunset party - com muita comida e bebida.

Os quatro finalistas tiveram que enfrentar a ultima parte da Prova do Fazendeiro. A princípio eles precisavam coletar argolas e encaixar em um painel, tudo com uma vara, e após cumprirem essa tarefa precisavam formar uma palavra com a ajuda de pás - o ex de Anitta conquistou o chapéu de fazendeiro.