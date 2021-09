Biden irá sediar nova conferência de líderes sobre questões climáticas

15/09/2021 | 22:26



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá reunir novamente o Fórum de Energia e Clima das Grandes Economias (MEF, na sigla em inglês) nesta sexta-feira, 17. O objetivo é estimular os esforços para enfrentar a crise climática global.

A reunião virtual se baseia na Cúpula de Líderes sobre o Clima, que Biden organizou em abril, e ocorre seis semanas antes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-26) em Glasgow, na qual deve ser definido o curso para os esforços climáticos globais na próxima década.

Segundo comunicado, no fórum, o líder americano deve enfatizar a urgência e os benefícios econômicos de uma ação climática mais forte. A Casa Branca diz que Biden fará um apelo às demais autoridades para que fortaleçam sua ambição climática, mirando a COP-26 e os próximos anos.

A reunião do MEF seguinte à COP-26 terá o intuito de servir como uma plataforma de lançamento para ações coletivas e concretas, que "intensifiquem a ação climática ao longo desta década decisiva", antecipa a Casa Branca.

Depois da gestão de Donald Trump, Biden recolocou os Estados Unidos no Acordo de Paris e se comprometeu, na Cúpula de Líderes, a reduzir as emissões do país em cerca de 50% abaixo dos níveis de 2005, até 2030. A promessa se dá em linha com a de limitar o aquecimento a 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais - também adotada por outros países no encontro.

De acordo com a Casa Branca, as últimas descobertas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), divulgadas em agosto, junto a um ciclo "acelerado" de eventos climáticos extremos em todo o globo, ressaltaram a "urgência de intensificar de forma drástica as ações nesta década para manter a meta de 1,5ºC ao alcance".

No documento, o IPCC afirmou que os efeitos das mudanças climáticas, como elevação dos níveis dos mares e derretimento de calotas polares, podem ser irreversíveis.