Obituário - 16 de setembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/09/2021 | 05:04



SANTO ANDRÉ

Elisabeth Schork Amorim, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 12. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Luiz Cardoso, 90. Natural de Bom Sucesso (Minas Gerais). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Edno Bernardi, 89. Natural de Santo André. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Angelo Paschoal Zirondi, 86. Natural de Matão (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida de Oliveira, 73. Natural de Promissão (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Costureira. Dia 12. Cemitério Municipal São João Batista, em Jacarezinho (Paraná).

Nilza da Silva Rebelatto, 73. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Gonçalves da Cunha, 73. Natural de Novais (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Mariano, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Flavio Pereira de Castro, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alto de Santo André. Comerciante. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto dos Santos, 58. Natural de Santa Mariana (Pernambuco). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Motorista. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Olívia Lucchesi Bueno, 94. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Helena Rubino Teixeira Leite, 93. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Geraldo José de Almeida, 90. Natural de Jacarezinho (Paraná). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Aurora Fernandes Bedeu, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

José Duque Cerqueira, 85. Natural de Brejões (Bahia). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Jovino da Silva, 78. Natural de Poloni (São Paulo). Residia na Vila Formosa, em São Paulo, Capital. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Lin Shashiki, 74. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Hilda Oliveira, 70. Natural de Ribeirão do Pinhal (Paraná). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério do Baeta.

José Domingos Tavares Cardoso, 69. Natural de Jaguaritira, Distrito de Malacacheta(Minas Gerais). Residia no Jardim lavo Bilac, em São Bernardo. Dia 12, Cemitério dos Casa.

Geraldo Cardoso de Lima Filho, 57. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério ds Casa.

Gláucia Gaioti da Silva, 45. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Esteticista. Dia 12, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Dominica Tapia Briones, 86. Natural da Espanha. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Silvia Inez da Silva Terentjvas, 78. Natural de Portugal. Residia no Jardim São Caetano. Dia 12, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Batista de Oliveira Moreira, 70. Natural de Águas da Prata (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Luiz Silva Araujo, 80. Natural de Atalaia (Alagoas). Residia no Jardim do Vale. Dia 12. Vale da Paz.

Noé Saturnino da Costa, 79. Natural de Três Pontas (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Osvaldo Furtado, 76. Natural de Álvaro de Carvalho (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Rosalba da Silva Trindade Avelin, 64. Natural de São Gonçalo Amarante (Ceará). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Vale da Paz.



M A U Á

Geraldino Banhara, 82. Natural de Mauá. Residia no Jardim Alvorada, em Ribeirão Pires. Dia 8, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.



RIBEIRÃO PIRES

Estácio Farias Rodrigues, 86. Natural de Anadia (Alagoas). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 12. Memorial Jardim santo André.

Sonia Maria Rodrigues, 80. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Cecília de Paula Ribeiro, 78. Natural de Bananal (São Paulo). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

José Edson Ferreira dos Santos, 63. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Manuel Messias dos Santos, 50. Natural de Coaraci (Bahia). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Josina Maria Pereira da Silva, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro São Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.