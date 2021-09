Desafio de Redação tem último dia de inscrições

Anderson Fattori



16/09/2021 | 05:35



Os moradores da região que planejam participar do Desafio de Redação têm até meia-noite de hoje para se cadastrar e enviar o texto do concurso literário. A inscrição, que é gratuita, deve ser feita no www.dgabc.com.br/desafioderedacao. O autor da melhor redação entre alunos do 3º ano do ensino médio ganhará bolsa de estudos na USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Munícipes que tenham ensino superior completo também podem participar. O dono do melhor texto da categoria ganhará bolsa de pós-graduação na USCS. Inscritos nas outras categorias concorrem a notebooks, televisores e tablets.

Hoje também é a última oportunidade de os estudantes utilizarem a estrutura do caminhão que dá apoio ao evento, que fará sua despedida na EE (Escola Estadual) Professor Edgard Alves da Cunha, em São Caetano (Rua Araraquara, 63, bairro Fundação). O veículo, equipado com computadores ligados à internet, foi cedido pela Mercedes-Benz do Brasil e esteve em todas as cidades do Grande ABC desde o dia 8 de setembro.

Ontem o caminhão esteve na EE Professor Nelson Monteiro Palma, no Jardim Irajá, em São Bernardo, e como aconteceu nos outros municípios atraiu a atenção de alunos e de quem passava pelo local. A diretora Mirene Agustini comemorou a adesão dos alunos. “Foi muito legal a iniciativa, pena que nem todos conseguiram mandar os textos do caminhão, mas foi bem legal, tudo muito bem organizado e rápido. Isso colaborou para que tudo desse muito certo”, comemorou Mirene.

A diretora ressaltou os prêmios disponíveis no Desafio de Redação, especialmente a bolsa de estudos na USCS. “É uma grande oportunidade para os alunos garantirem um futuro. Eu não pensaria duas vezes em me inscrever no concurso”, brinca Mirene, que também é professora de língua portuguesa. “Só o fato de entrar na disputa já vale a pena porque treina redação”, acrescentou.

Neste ano o tema escolhido pelos organizadores do concurso literário é A Ciência Como Luz na Escuridão. A proposta é que os participantes possam discorrer o assunto em textos de 1.000 a a 3.500 caracteres (contando os espaços) na folha, oficial do concurso, que está disponibilizada no hot-site. Os textos serão lidos pela comissão de avaliação, formada por alunos e docentes da USCS, e os critérios utilizados serão semelhantes aos de correções do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os vencedores serão anunciados em programa especial da DGABC TV transmitido ao vivo pelo Facebook do Diário dia 29.

Nesta temporada do Desafio de Redação, que chega a 15ª edição, será concedido um prêmio de R$ 3.000 para a escola que conseguir o maior número de inscritos no concurso.

Promovido pelo Diário e pela USCS, o Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).