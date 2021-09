Nario Barbosa vence prêmio em concurso internacional

Daniel Tossato



16/09/2021 | 04:29



Repórter fotográfico com mais de 30 anos de serviços prestados ao Diário, Nario Barbosa foi um dos premiados na 7ª edição do concurso internacional de fotografia argentino Construyendo Arte, com o tema El Trabajo em Una Nueva Realidad.

A imagem premiada fez parte da série de reportagem Um Dia de Cada Vez, produzida e veiculada entre o fim de janeiro e o início de fevereiro pelo Diário e que deu origem a um documentário.

Nas reportagens, a repórter Bia Moço acompanhou o dia a dia da incansável luta dos profissionais de saúde e de pacientes contra a Covid no hospital de campanha montado no Complexo Esportivo Pedro Dell’antonia, em Santo André.

A foto premiada de Nario Barbosa mostra a alta do paciente Márcio Geraldo, 42 anos, que ficou 17 dias internados no hospital andreense. “Foi muito emocionante a saída dele (do hospital), porque os enfermeiros e médicos se posicionavam para aplaudir todos os enfermos que acabaram se recuperando da doença. O paciente, que eu fotografei, chorou muito, desde que deixou o leito até a saída no estacionamento do hospital de campanha. A mãe, o pai e o filho do paciente estavam aguardando. Ele era um dos quadros graves de Covid e se recuperou”, relembrou Nario.

Esta edição do concurso fotográfico recebeu fotos de 233 pessoas de 14 países como Chile, Colômbia, Uruguai, Espanha, Estados Unidos e Turquia .