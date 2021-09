Diadema cria posto para vacinar munícipes no terminal de ônibus

Da Redação



16/09/2021 | 05:27



Assim como Mauá e Rio Grande da Serra, Diadema também aposta em forma alternativa para vacinar a população. Ontem a Prefeitura montou ponto de imunização no terminal metropolitano, que funciona até hoje das 9h30 às 17h. A ideia é contemplar as pessoas que não conseguem se deslocar até as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para garantir a proteção contra Covid.

“Essa vacinação no terminal de ônibus é mais uma iniciativa para ampliar o acesso da população adulta trabalhadora à imunização”, explica a coordenadora do departamento de vigilância sanitária de Diadema Franciele Finfa da Silva. A iniciativa é uma parceria entre a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e a Secretaria de Saúde de Diadema para aproveitar local de grande movimento e facilitar o acesso dos moradores à campanha de imunização.

Podem se vacinar com a primeira ou segunda dose as pessoas com 18 anos ou mais e públicos anteriores elegíveis para receber a vacina. Serão disponibilizadas ainda doses de reforços para os idosos acima de 85 anos que tenham recebido a segunda imunização da Coronavac há mais de seis meses. De acordo com a Prefeitura, em razão das características de armazenamento, não será feita aplicação da vacina Pfizer, destinada a jovens entre 12 e 17 anos.

É obrigatório apresentar, no momento da vacinação, um documento pessoal com foto (CNH ou RG), o CPF (Cadastro de Pessoa Física) – tanto a versão física, digital e/ou a declaração impressa do site da Receita Federal –, e o comprovante de endereço de Diadema no próprio nome (ou carteirinha de matrícula da UBS).

Se não houver um comprovante de endereço no nome da pessoa que irá se vacinar, a administração garante que podem ser apresentados (de forma física ou digital), comprovante que esteja em nome dos pais, mas desde que seja apresentado junto um documento que comprove esse parentesco (como certidão de nascimento, RG, entre outros).