Estado investe R$ 7 mi em sete escolas da região

Daniel Tossato



16/09/2021 | 04:25



O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, anunciou na tarde de ontem, em Mauá, liberação de R$ 6,9 milhões para reformar sete escolas estaduais da região. Três colégios ficam em Mauá, dois em Ribeirão Pires e outros dois em Rio Grande da Serra.

O projeto prevê reformas estruturais pontuais em cada escola e tem previsão para ter início já no mês de setembro. Os colégios deverão receber intervenções em tetos, banheiros, instalações hidráulicas e elétricas. O Estado irá avaliar o caso de cada escola pontualmente antes de liberar o orçamento.

Conforme o secretário de Educação, o projeto visa resolver problemas estruturais críticos nos imóveis das escolas e trará mais segurança aos alunos e aos profissionais que atuam nos colégios. “Destinamos R$ 6,9 milhões para a reforma destas escolas. Além das intervenções estruturais, o projeto prevê adquirir o SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) e também o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), para dar mais segurança aos alunos e aos professores. Como o Estado avaliará pontualmente cada escola, o valor liberado para cada uma delas pode variar”, declarou Rossieli Soares.

Em Mauá, serão beneficiadas a EE (Escola Estadual) Professora Iracema Crem (R$ 1,3 milhão), EE Professor Ulisses Victor Gervasio (R$ 779 mil) e EE Professora Iracema de Barros Bertolaso (R$ 645 mil). Já em Ribeirão Pires serão contempladas a EE João Roncon (R$ 1,1 milhão) e EE Di Cavalcanti (R$ 928 mil). Por fim, em Rio Grande da Serra o valor serão destinados para a EE Carlos Roberto Guariento (R$ 958 mil) e EE Professora Francisco Lourenço de Melo (R$ 1 milhão).

O projeto pode beneficiar cerca de 7.000 alunos que utilizam as sete escolas nos três municípios do Grande ABC. O secretário ainda afirmou que outros colégios da região poderão receber o projeto até o fim do ano. “A ação é fundamental para o bem-estar do aluno. Além disso, estamos elaborando, em paralelo, projeto que prevê a construção de coberturas nas quadras externas das escolas”, afirmou Rossieli.

Em 2019, o governo anunciou o programa Escola + Bonita e que previu a reforma de 150 prédios no Grande ABC nos três anos consecutivos. À época, a Secretaria de Educação estadual informou que investiria R$ 123,3 milhões para as obras de infraestrutura.