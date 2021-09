Câmara de Rio Grande abre processo de impeachment de Claudinho

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



15/09/2021 | 19:26



A Câmara de Rio Grande da Serra instaurou processo de impeachment do prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB), com acusação de improbidade administrativa do chefe do Executivo pela ausência de respostas a requerimentos formulados pelos parlamentares. A casa deve decidir afastar o tucano das funções enquanto durar o procedimento investigatório no Legislativo.

Foram nove votos pela abertura da comissão processante, pontapé inicial do rito de cassação do prefeito – Agnaldo de Almeida (PL), Benedito Araújo (PSB), Bibinho (Cidadania), Charles Fumagalli (PTB, presidente da casa), Claudinho Monteiro (PTC), Israel Mendonça (PDT), Marcelo Cabeleireiro (PSD), Marcos Costa, o Tico (DEM) e Raimundo Pulú (PSD). Quatro foram contrários, Elias Policial (Podemos), Marcelo Akira (Podemos), Zé Carlos (Cidadania) e Roberto Contador (Avante).

A justificativa para instalação do procedimento contra Claudinho foi apartada do relatório final da CPI do Fura-fila da vacinação contra a Covid-19, pegando a bancada governista de surpresa. O munícipe Eduardo de Jesus Dias protocolou a denúncia contra o tucano sob argumento de que ele infringiu a LOM (Lei Orgânica do Município) e o regimento interno quando deixou de retornar aos requerimentos aprovados pela Câmara.

Depois da leitura da denúncia, o presidente da Câmara, Charles Fumagalli, deu início à votação sobre aceitação da comissão processante. O bloco de sustentação pediu adiamento da apreciação, sem sucesso. Depois, Contador formulou requerimento para suspender a sessão por dez minutos para leitura da peça. A oposição voltou a derrotar a base.

Até então, o governo mirava estratégia no relatório final da CPI, confeccionado por Benedito Araújo, que havia apontado que Claudinho tinha cometido crime de improbidade quando não publicou as portarias de nomeação de servidores comissionados e ao permitir que uma funcionária da Secretaria de Serviços Urbanos pudesse ser imunizada como trabalhadora da linha de frente da saúde no início do processo de vacinação, no começo do ano. Elias Policial até ingressou na Justiça para suspender os efeitos da CPI, mas sofreu revés horas antes de a sessão começar (veja mais abaixo).

Os discursos dos vereadores foram acalorados. Contador, Akira, Elias e Zé Carlos utilizaram a tribuna para questionar o procedimento do Legislativo. A oposição, em peso, rebateu e listou série de suspeita de irregularidades que recaiu sobre os nove meses de gestão do tucano.



Na sequência das falas e com o resultado pela abertura da comissão processante, a mesa diretora sorteou os componentes do bloco. Formarão a equipe de apuração da denúncia contra Claudinho os vereadores Bibinho, Claudinho Monteiro e Araújo - os três da oposição. Monteiro será o presidente, Bibinho relator e Araújo, o componente.