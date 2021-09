Capitão Gustavo Gómez exige reação do Palmeiras no Brasileiro a partir de sábado

15/09/2021 | 18:47



Depois do meio-campista Patrick de Paula afirmar, na terça-feira, que o Palmeiras vai continuar na briga pela disputa do Campeonato Brasileiro, nesta quarta foi a vez do capitão Gustavo Gómez ratificar o desejo da equipe em buscar títulos nas competições na qual ainda disputa, apesar da derrota do fim de semana para o Flamengo, no Allianz Parque.

"Falei depois do jogo (contra o Flamengo), na concentração, que tem de melhorar, mas estamos trabalhando com o professor Abel (Ferreira, técnico) para corrigir os erros e tratar de não acontecer mais. Ainda tem muitos jogos. Em 2018, estávamos mais ou menos assim e conseguimos ganhar. Esse fim de semana vai ser importante fazer um bom jogo e tratar de conseguir uma vitória para brigar pelo Brasileirão", disse o paraguaio, em entrevista à TV Palmeiras, referindo-se à partida contra a Chapecoense, sábado, às 17 horas, pela 21ª rodada do Brasileirão.

O atleta, de 28 anos, soma 145 partidas e 17 gols marcados pelo Palmeiras, equipe na qual conquistou quatro títulos e teve seu contrato prorrogado até o fim de 2024. "Sou muito grato pela oportunidade de chegar ao Palmeiras para brigar pela Libertadores, poder ganhar e sempre querer mais. É uma motivação estar em um time grande, sempre briga por coisas importantes."

O elenco do Palmeiras treinou nesta quarta-feira, na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira poderá contar para o duelo com a Chapecoense com Patrick de Paula,absolvido em julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele vai entrar na vaga de Zé Rafael, suspenso.

Abel deverá iniciar a partida em Santa Catarina com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Wesley.