Em duelo com duas viradas, Liverpool derrota o Milan; Real vence a Internazionale

15/09/2021 | 18:17



Liverpool e Milan disputaram a primeira partida da temporada na Liga dos Campeões, mas deverá ser lembrada até o fim da competição. Em duelo com duas viradas, nesta quarta-feira, os ingleses bateram os italianos, por 3 a 2, em jogo válido pelo Grupo B.

O Liverpool começou com toda a força e os donos da casa pressionaram bastante, com três ataques em menos de dez minutos. No terceiro, Alexander-Arnold fez toda a jogada pela direita que terminou com o gol contra de Fikayo Tomori.

Em vantagem no placar, o Liverpool continuou no ataque, empurrado por sua torcida, e poderia ter ampliado, aos 14 minutos, com Salah, mas o egípcio perdeu o pênalti, muito bem defendido por Maignan.

A partir daí, o time inglês ficou abalado e deixou a marcação frouxa no meio de campo. O Milan aproveitou para fazer dois belos gols, com Rebic e Diaz, aos 42 e 44, respectivamente.

A etapa final foi toda do Liverpool, que voltou mordido em busca da vitória. Seus atletas pareciam contrariados com as críticas que sofreram por parte da torcida ao final do primeiro tempo.

Salah, logo aos quatro minutos, se recuperou do pênalti perdido e completou uma bela jogada de todo o ataque para empatar a disputa. Mas o melhor estava reservado para os 24 minutos, quando Henderson emendou um belo chute da entrada da área, após cobrança de escanteio pela direita.

Em outra partida da chave, o Atlético de Madrid, campeão espanhol, decepcionou, ao só empatar, sem gols, com o Porto, em casa.

RODRYGO - No Giuseppe Meazza, em Milão, o primeiro tempo mostrou total domínio da Internazionale, que buscou atacar de todas as formas o Real Madrid. Os perigosos Lautáro Martínez e Dzeko fizeram o goleiro Courtois se destacar, ao fazer pelo menos três boas defesas.

Acuado a maior parte do tempo, o Real não teve em Vinícius Jr. o escape que pretendia para fazer os contra-ataques, mas mesmo assim aproveitou algumas falhas do setor defensivo italiano para ter suas oportunidades de abrir o placar. Com Militão, de cabeça, foi a mais importante.

O esforço feito pelo time italiano no primeiro tempo foi sentido na etapa final. A Inter não veio com a mesma disposição, mas mesmo assim fez Courtois trabalhar novamente.

O Real, por sua vez, ficou mais tempo no campo do adversário, graças à velocidade e habilidade de Vinícius Jr., autor de boas jogadas pela esquerda. Mas foi outro brasileiro, Rodrygo, aos 44 minutos, que marcou o único gol da partida.

No outro duelo do grupo, o Shakhtar Donetsk, acostumado a disputar a Liga dos Campeões, foi derrotado pelo modesto FC Sheriff, da Moldávia, por 2 a 0, fora de casa. Adama Traore e Momo Yansane marcaram os gols da partida. Com isso, Sheriff e Real lideram o Grupo D, com três pontos.