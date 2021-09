Mandante no Dérbi 201, Ponte Preta fez 82% dos seus gols na Série B em casa

15/09/2021 | 17:02



A Ponte Preta chega em desvantagem para o Dérbi 201 se considerar a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube paulista, no entanto, tem um trunfo para passar pelo Guarani nesta sexta-feira, às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time do técnico Gilson Kleina anotou 22 gols em 23 rodadas. O desempenho não é animador, uma vez que a Ponte fez menos de um gol por jogo, mas ainda assim a atuação em casa chama a atenção. A Ponte Preta estufou balançou as redes 18 vezes como mandante. Ou seja, comemorou 82% de todos os seus gols em seus domínios.

A Ponte Preta não passa em branco em casa desde o 0 a 0 contra o Avaí em 6 de julho. Desde então foram 15 gols em seis jogos no Majestoso. Moisés, que é dúvida para o Dérbi 201, é o artilheiro do time com cinco gols. Ele sentiu o joelho na rodada passada e o departamento médico do clube ainda não soltou informações a respeito.

No 16º lugar, a Ponte Preta aparece com 25 pontos, a dois da degola. O time tenta se recuperar do tropeço diante do Cruzeiro (1 a 0). No turno, o Guarani levou a melhor sobre a Ponte Preta por 1 a 0 no Brinco de Ouro da Princesa.