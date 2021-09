Guarani se reforça com o zagueiro Luiz Gustavo, ex-Vasco e Cuiabá

15/09/2021 | 16:38



O Guarani aproveitou que todas as atenções estão voltadas para o dérbi desta sexta-feira, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, para anunciar a contratação do zagueiro Luiz Gustavo, de 27 anos.

Essa será a segunda passagem de Luiz Gustavo pelo Brinco de Ouro da Princesa. A primeira foi em 2019, quando ajudou o Guarani a escapar do rebaixamento na Série B do Brasileiro. Foram 23 partidas e um gol marcado.

Luiz Gustavo estava sem clube depois de ter deixado o Cuiabá por um desentendimento com o vice-presidente Cristiano Dresch e não joga desde o dia 12 de junho de 2020 por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo.

Há algumas semanas, o zagueiro vinha utilizando a estrutura do Guarani para se recuperar da cirurgia. Liberado pelo departamento médico, Luiz Gustavo assinou contrato até o fim da Série B do Brasileiro.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Luiz Gustavo passou por Vitória, Ferroviária, Avaí, Oeste, Vasco da Gama e Goiás, além de Guarani e Cuiabá.

Enquanto isso, o técnico Daniel Paulista segue trabalhando com os jogadores para o dérbi de sexta-feira. Na sexta colocação, com 37 pontos, o Guarani tenta acabar com um jejum de 12 anos sem vencer na casa do seu maior rival.