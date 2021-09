Após encerrar quarentena, Willian retorna aos treinamentos no Corinthians

15/09/2021 | 16:21



O meia Willian está agora oficialmente liberado para treinar e jogar pelo Corinthians. Como era esperado, o jogador voltou a treinar com o elenco nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo, após encerrar o seu período previsto de quarentena na terça. Sua estreia está prevista para este domingo em casa contra o América-MG, na Neo Química Arena, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 do Corinthians chegou ao Brasil, vindo da Inglaterra, no último dia 1.º e ao desembarcar assinou um termo onde se comprometia a ficar em isolamento durante 14 dias, algo que é previsto na Portaria 655, publicada no Diário Oficial da União, em 23 de junho de 2021. Willian foi apresentado na mesma data, treinou nos dias seguintes, concedeu entrevista coletiva e viajou à Goiânia no último sábado, quando jogaria contra o Atlético Goianiense no dia seguinte.

No entanto, agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foram até o hotel que o Corinthians estava hospedado para comunicar a não autorização para que Willian entrasse em campo, correndo risco até de ser dado voz de prisão para o atleta, caso ele jogasse. O meia foi cortado da delegação, retornou a São Paulo e ficou isolado, junto com a sua família, até o 14.º dia da sua chegada, que aconteceu na terça-feira.

Encerrada a quarentena, Willian treinou com bola nesta quarta-feira, junto ao elenco, em uma atividade tática que o técnico Sylvinho organizou de enfrentamento em campo reduzido. Foi o retorno dos jogadores depois de terem ganho uma folga na terça.

RONI - O Corinthians confirmou a lesão do volante Roni e o tempo que o jogador ficará afastado dos gramados. "Após passar por exame, o meia Roni teve constatado um entorse ligamentar do joelho direito e ficará afastado por aproximadamente cinco semanas. Neste período de tratamento, o camisa 29 passará por reavaliações periódicas do departamento médico do clube", informou o clube.

Caso o período de cinco semanas se concretize, Roni deverá perder os dois jogos que restam do mês de setembro (América-MG e Palmeiras) e a grande maioria de outubro (Red Bull Bragantino, Bahia, Sport e provavelmente Fluminense, que ainda tem não tem data definida).

O trauma no joelho direito de Roni foi sofrido durante a partida contra o Atlético Goianiense, em Goiânia. O meio-campista, que foi titular do Corinthians, ficou em campo por 70 minutos quando precisou ser substituído por Vitinho.