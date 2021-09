Sérgio Vinícius

Do 33Giga



15/09/2021 | 15:18



A Fernanda Figueiredo fez um post desabafo em seu Medium (muito bem escrito, por sinal) relatando como caiu no golpe do delivery. Mas, pior do que isso, foi a via crucis para resolver a situação – principalmente em relação ao iFood, que não liga para a gente.

O relato é bastante detalhado e vale, muito, a leitura completa. Mesmo porque a Fernanda tá na internet desde quando isso aqui era mato (e até mesmo em tempos pré-Fulano) e está acostumada com golpes desde o hoax dos gatinhos bonsai.

No Medium dela, há imagens que mostram a situação, informações relevantes e diversos links para se informar melhor sobre o golpe do delivery. Abaixo, o 33Giga reproduz o abre. Para saber mais, só clicar no link que vem em seguida.

Golpe do delivery: proteja a si mesmo, porque o aplicativo não se importa

Na hora do “vamo vê”, a empresa colorida não é tão legal quanto vende seu marketing (não que eu acreditasse nisso)

“Este texto era para ser um post no LinkedIn e acabou virando um artigo porque não tem jeito rápido de contar esse tipo de coisa. Basicamente, é um alerta para um tipo de golpe que está correndo solto em 2021 (origens em 2019, pela minha pesquisa, a coisa foi escalando), e do qual eu fui vítima no mês passado: o golpe do delivery.

Também conhecido como golpe do entregador, do falso motoboy ou do iFood, no meu caso — há também relatos de golpes no Uber Eats e Rappi. Está tão em alta que ontem teve reportagem no Fantástico e me disseram que apareceu também no BDSP. Aparentemente é o ápice desse golpe.

Eu, que sou extremamente paranoica e desconfiada com essas coisas, e que sempre deixo tudo pago no aplicativo, caí, portanto decidi compartilhar o perigo e fazer uma reflexão ao ver o descaso do maior culpado por esta treta, no caso, o iFood.

Os envolvidos secundários: Itaú e PagSeguro. Já dou o spoiler de que deu tudo certo no final e eu fui ressarcida pelo Itaú Unibanco, que constatou o golpe no mesmo minuto — o que não era garantia de que me estornariam o valor, conforme apurei em meu CSI.”

Para ler o resto de Golpe do delivery: proteja a si mesmo, porque o aplicativo não se importa, clique em https://is.gd/eynHPx.