Confinado em A Fazenda 13, Gui Araújo fala sobre término com Anitta: Ou eu teria que largar a mão de tudo, ou ela

15/09/2021 | 15:11



Quem nunca fofocou com os amigos sobre o ex que atire a primeira pedra! Gui Araújo aproveitou o tempo livre que tinha em A Fazenda 13, na madrugada desta quarta-feira, dia 15, e abriu o coração com Rico Melquiades sobre o término com Anitta. Quando questionado pelo peão se a cantora estaria acompanhando o programa, o ex-MTV disparou:

- Não sei, pode ser. Ela gosta de reality.

Os pombinhos ficaram juntos por sete meses durante a pandemia da Covid-19, mas terminaram tempos depois. No entanto, Gui não poupou elogios:

- A gente se dava bem para caral**, e um jornalista descobriu, então, para não estragar, a gente se antecipou e assumiu antes que virasse manchete.

Sobre o motivo do rompimento, ele revelou:

- Ou eu teria que largar a mão de tudo, ou ela. E nenhum dos dois faria isso. Ela já sabia que ia se mudar para os Estados Unidos, eu estava com contrato com outra emissora, tinha um programa diário. Eu não ia abrir mão nunca. Estava em um momento legal, quase conseguindo dar um bagulho legal para a minha família. Não podia abrir mão, saca? Não sou mais novinho, tenho 34 anos de idade.