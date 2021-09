Príncipe Harry e Meghan Markle estão honrados de estarem entre as 100 pessoas mais influentes da Time

15/09/2021 | 15:10



Nesta quarta-feira, dia 15, a revista Time divulgou as capas da edição das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2021, e entre elas estão o príncipe Harry e Meghan Markle. Ao saberem da notícia, o casal revelou estar honrado, já que os outros nomes que aparecem são verdadeiros ícones.

No site do Duque e da Duquesa de Sussex, eles deixaram o seguinte recado:

O Príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, não só se sentem honrados por fazer parte do TIME 100 deste ano, através das palavras do amigo e parceiro José Andrés, mas também elogiam o Dr. Ngozi Okonjo-Iweala pela publicação da lista anual das pessoas mais influentes.

A publicação foi divulgada no dia do aniversário de Harry, que está completando 37 anos de idade. Na capa, Meghan aparece vestida de branco, enquanto o príncipe está de preto, um pouco atrás da esposa e com o braço apoiado no ombro dela. A foto foi criticada por trazer Meghan mais em destaque que Harry.

Esta foto parece photoshopada. Além disso, a maneira como eles estão posicionados é muito reveladora: é o show de Meghan e Harry é apenas o ator coadjuvante, criticou um seguidor.

Uau, essa foto fala muito. Não há como esconder quem está no controle, escreveu outro.

No entanto, o editor da Time, Dilys Ng, que decidiu a foto final da capa, disse que o clique os descreve como parceiros iguais.

Além das imagens, também é possível encontrar um perfil escrito pelo amigo e chef José Andrés, responsável pela instituição de caridade World Central Kitchen - que é muita amada e apoiada financeiramente pelo Duque e a Duquesa de Sussex.

Em um mundo onde todos têm uma opinião sobre pessoas que não conhecem, o Duque e a Duquesa têm compaixão pelas pessoas que não conhecem. Eles não apenas opinam. Eles correm em direção à luta, escreveu.

Ele ainda comentou que os dois pombinhos são abençoados pelo nascimento e talento, e queimados pela fama.

Seria muito mais seguro desfrutar de sua boa sorte e ficar em silêncio. Isso não é o que Harry e Meghan fazem, ou quem eles são, acrescentou Andrés.

E não parou por aí! Na lista da Time também estão outros grandes nomes, como Britney Spears, Dolly Parton e Naomi Osaka.