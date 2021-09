Vereador entra na Justiça para anular CPI do Fura-fila em Rio Grande

Raphael Rocha

15/09/2021 | 14:21



O vereador Elias Policial (Podemos), de Rio Grande da Serra, ingressou com mandado de segurança para anular o sorteio da composição da CPI do Fura-fila da vacinação contra a Covid-19 na cidade, bem como invalidar todos os trabalhos do bloco, inclusive o relatório final, que tem previsão de ser votado na sessão desta quarta-feira (15) na casa.

O relatório final da CPI do Fura-fila da vacina tende a balizar uma requisição formal de instalação de comissão processante contra o prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB) por crime de improbidade administrativa, sob alegação que o tucano infringiu as leis quando não publicou série de portaria de nomeação de funcionários comissionados do Paço. A comissão processante é o primeiro passo para instauração de processo de impeachment do chefe do Executivo.

À Justiça, Elias Policial argumentou que foi alijado do sorteio realizado em maio por ser líder do governo Claudinho à ocasião – ele oficialmente renunciou ao posto em junho, embora siga como mais enfático defensor do tucano na Câmara. Durante aquela votação, a bancada de oposição apontou que o fato de Elias ser líder do governo impediria sua participação, mas o parlamentar apontou que o regimento interno da casa não traz esse dispositivo. Ou seja, haveria vício na origem da montagem da CPI.

“Ser o líder do governo na Câmara não representa um interesse pessoal, não tem relação com uma particularidade pessoal do impetrante. É um exercício político próprio do mandato e possível a qualquer vereador que fosse escolhido pelo prefeito municipal. O resultado da apuração não trará nenhum reflexo pessoal ao Impetrante; nem ele, nem seus parentes, nem seu patrimônio serão atingidos por nenhuma providência da investigação, inexistindo espaço para o impedimento por interesse pessoal”, sustentou o vereador. “Verifica-se que não havia nenhum motivo lícito para que o impetrante (Elias) fosse impedido de participar do sorteio para formação da Comissão Especial de Inquérito, não cabendo falar em interesse pessoal seu na apuração.”

O caso está na Vara Única de Rio Grande da Serra, aos cuidados do juiz Alexandre Chiochetti Ferrari. A expectativa é a de que ele decida sobre a liminar antes da sessão, marcada para as 17h.