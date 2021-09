Sasha Meneghel revela como conheceu João Figueiredo e dispara conselho da mãe, Xuxa: Ser transparente

15/09/2021 | 14:11



Cinco meses depois de ter trocado as alianças com João Figueiredo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Sasha Meneghel deu uma entrevista para a revista Vogue Noivas, da qual é capa da mais nova edição, e contou como conheceu o maridão.

Ao que parece, a história de amor dos pombinhos começou apenas como uma amizade. Sasha e João se viram pela primeira vez no lançamento de uma coleção e o cantor gospel estava, na verdade, acompanhando a atriz Bruna Marquezine, amiga de longa data da filha de Xuxa. A partir daí, os dois começaram a se encontrar em células religiosas e se aproximaram em um trabalho social na Angola, em agosto de 2019.

Ficamos muito amigos, nada além disso, e fomos cultivando essa relação. Comecei a chamá-lo de maninho para não estragar o que estávamos construindo. Me jogou lá para a friend zone, revelou.

Apesar disso, Sasha decidiu colocar em prática o conselho que a mãe havia dado, de ser transparente, e foi sincera com os sentimentos que sentia pelo jovem. O pedido de namoro veio em fevereiro de 2020 com direito a música feita especialmente para a estilista. No entanto, desde que se casaram, o casal vem enfrentando críticas por oficializarem a união ainda muito jovens:

Por que adiar aquilo que já tínhamos convicção? Já vivíamos uma parceria, a pandemia fez com que a gente se aproximasse muito. Sempre ouvi que sogra é difícil, mas, pelo contrário, acho que fui muito abençoado. Ela respeita muito o nosso espaço, explicou João.