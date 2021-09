Maisa Silva irá apresentar novidades de série estrelada por Bruna Marquezine em evento da Netflix

15/09/2021 | 14:10



Em 2020, os fãs brasileiros das produções da Netflix foram presenteados com um evento único chamado Tudum, no qual a plataforma de streaming divulgou diversas novidades, curiosidades e informações sobre algumas de suas diversas produções. O Tudum já se apresentou em diversos formatos: almanaque, live e até mesmo presencial, semanas antes do início da pandemia da Covid-19. Agora, ele se tornou um evento global online, que ocorrerá no dia 25 de setembro e promete a presença de diversas celebridades incríveis.

Em um trailer divulgado na manhã desta quarta-feira, dia 15, a Netflix deu um gostinho do que os fãs podem esperar da transmissão, que acontecerá no YouTube. Entre os famosos que aparecem no vídeo, destacam-se os atores de Stranger Things, La Casa de Papel, The Witcher. Bridgerton, Alerta Vermelho e diversos outros.

De acordo com as informações divulgadas pelo serviço de streaming, estarão presentes mais de 145 estrelas da plataforma, que irão apresentar novidades sobre mais de 70 séries, filmes e especiais. Imagens exclusivas, teasers e trailers inéditos, e muitas informações de bastidores é o que os fãs podem esperar do evento, batizado de TUDUM: Um evento mundial para fãs.

Com tudo isso, é claro que o Brasil não deixaria de ser representado! As produções brasileiras terão um bloco especial para si, apresentado por ninguém menos que Maisa Silva, que irá trazer com exclusividade as primeiras cenas das séries De Volta aos 15, da qual é protagonista, e Maldivas, que é estrelada por Manu Gavassi e Bruna Marquezine! Está bom ou quer mais?

O evento será transmitido a partir das 13h no horário de Brasília através do canal oficial da Netflix no YouTube - além de, é claro, comentários em tempo real através das contas da empresa no Twitter. Mas, antes disso, os fãs das animações japonesas vão poder curtir um momento especial só deles, já que a partir das 10h da manhã haverá um esquenta dedicado a conteúdos inéditos no canal Netflix Anime.

Abaixo, veja alguns dos nomes confirmados no evento, além dos títulos que serão abordados na ocasião:

Celebridades

- Jennifer Aniston

- Zazie Beetz

- Halle Berry

- Millie Bobby Brown

- Henry Cavill

- Lily Collins

- Nicola Coughlan

- Idris Elba

- Nathalie Emmanuel

- Kevin Hart

- Chris Hemsworth

- Dwayne Johnson

- Jung Hae-in

- Kai

- Regina King

- Jennifer Lawrence

- Ralph Macchio

- Jonathan Majors

- Caleb McLaughlin

- Álvaro Morte

- Elsa Pataky

- Maite Perroni

- Maitreyi Ramakrishnan

- Adam Sandler

- Maisa Silva

- Zack Snyder

- Omar Sy

- Charlize Theron

- Finn Wolfhard

- E muito mais!

Filmes e séries

- Aggretsuko

- Olhos de Gato

- A Través De Mi Ventana

- Alerta Vermelho

- Arcane

- Black Crab

- Big Mouth

- Bridgerton

- Bright: Alma de Samurai

- Cobra Kai

- Colin em Preto e Branco

- Cowboy Bebop

- The Crown

- De Volta Aos 15

- Departamento de Conspirações

- Desejo Sombrio

- Não Olhe para Cima

- Emily em Paris

- Exército de Ladrões: Invasão da Europa

- Ferida

- Vislumbres de Anamika

- Profecia do Inferno

- Heeramandi

- Human Resources

- Interceptor

- Jogo da Lava

- La Casa De Papel

- The Old Guard

- O Homem das Castanhas

- Ozark- Maldivas

- My Name

- Novo Mundo

- Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: O Filme

- Rebelde

- Resgate

- Ritmo Salvaje

- Sandman

- Sex Education

- O Mar da Tranquilidade

- Soy Georgina

- Stranger Things

- Super Crooks

- Ultraman

- The Umbrella Academy

- Vikings: Valhalla

- Vingança & Castigo

- The Witcher

- The Witcher: Blood Origin

- Young, Famous and African